Een hardhorige bloemist, je zal hem maar aan je rekker hebben. Bernd heeft een hele toffe en lieve schoonmoeder, Brigitte. Haar enige minpuntje is dat ze nogal goedgelovig is. Haar schoonzoon wil bij deze zijn excuses aanbieden voor alle stomme grapjes die hij al met haar uithaalde en waar ze met open ogen is ingetuimeld. Enter: de hardhorige bloemist die Brigitte komt verrassen met een blote dikke duiker met een Story aan. Of was het “grote dikke ruiker met een sorry aan”?