Hoe beleef jij de zomer? Stuur ons jouw filmpje en misschien kom je binnenkort wel op tv! 1. Film jezelf met gestrekte arm, statief … met mobieltje Horizontaal beeld! Hou je gsm horizontaal om te filmen. 2. Vertel kort WIE je bent, WAAR je bent en WAT je doet, wat je eventueel nog plant of heb je een boodschap voor iemand? 3. Film ook wat omgeving en als je praat over iets: een mooi zicht, een trampoline, film die dan ook even mee. Zo simpel is het! Stuur al je fragmenten los op; wij monteren! Mail je beelden via WeTransfer naar beeldbubbels@vtm.be