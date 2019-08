Hilarisch! Dit zijn onze grappigste bloopers!

Op de set loopt er al eens iets mis. Wij hebben voor jou de grappigste bloopers uit verschillende programma's op een rijtje gezet, lachen maar!

7. OEPS: Bart en Paul breken een stuk van het decor af in Wat een Jaar!

Wanneer ze speelgoed uit 1979 in hun handen krijgen, worden Bart Peeters en Paul Jambers zo nostalgisch dat ze het per ongeluk stuk maken.

6. An Lemmens wordt niet graag boos en Sean Dhondt struikelt!

Ook tijdens de opnames van The Voice van Vlaanderen durft er al eens iets mis te lopen.

5. Om vier uur 's nachts heeft iedereen het al eens moeilijk, ook Frances Lefebure!

Iets wat je niet zag in Make Belgium Great Again, de crew en ook Frances waren te vermoeid om een spelfout te ontdekken.

4. Ruth Beeckmans en Ben Segers krijgen de slappe lach!

Alle personages uit Ge Hadt Erbij Moeten Zijn werden Ben eventjes te veel.

3. Nathalie Meskens gets her swag on tijdens Beste Kijkers!

1 verspreking en Nathalie wordt plots de stoerste chick in de zaal...

2. Is Kürt écht een golftalent?

In het echte leven is Kürt toch niet helemaal 'de blanke Tiger Woods', dat blijkt uit deze blooper van Spitsbroers.

1. 10 hilarische bloopers van De Buurtpolitie!

Om af te sluiten, Andy Peelman en de rest blooperen in De Buurtpolitie.