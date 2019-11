Een tweetal weken geleden hoorden we Clouseau hun nieuwste lied 'Heel mijn hart' voor het eerst bij Qmusic. De song viel meteen in de smaak en dan wisten we nog niet dat er een speciale Rode Neuzen Dag versie zou komen. Eéntje waar niet alleen Koen en Kris Wauters hun schouders onder gezet hebben, maar waar ook Jonas Van Geel, Niels Destadsbader, Nathalie Meskens én Sean Dhondt op te horen. Een échte 'all star versie dus!