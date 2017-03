Het Blind Getrouwd- experiment is nu vier weken ver en gaat z’n laatste week in. Een kleine maand geleden gaven de koppels het jawoord aan iemand die ze nog nooit gehoord of gezien hadden. En over een week zullen de koppels moeten beslissen of dat huwelijk zal blijven bestaan. Het moment van de waarheid is dus aangebroken. Nu moet het gebeuren…