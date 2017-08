Staf en Mathias strikken Lieven Scheire voor het nieuwe seizoen

De broers Coppens zijn terug… en ze krijgen versterking. In het vijfde seizoen vervoegt Lieven Scheire het team experten. Lieven maakt daarmee zijn debuut op VTM. Staf en Mathias: “Lieven Scheire ademt wetenschap en krijgt de meest ingewikkelde wetenschappelijke theorieën aan ons uitgelegd. Want geloof ons, als wij het begrijpen, dan begrijpt iedereen het. We zijn super blij en vereerd dat Lieven mee op de kar springt.”

Het tempo wordt in het vijfde seizoen van Het Lichaam van Coppens verhoogd. Er worden per aflevering meer proeven gedaan, zowel op locatie als in de studio. Die proeven vragen om wetenschappelijke toelichting. En wie wetenschap zegt, zegt Lieven Scheire. “Wat Mathias en Staf allemaal durven en zichzelf op de hals halen. Ik ben vooral blij dat ik in de veilige studio hen van tekst en uitleg mag voorzien”, aldus Lieven.

Het Lichaam van Coppens, vanaf 7 september 2017 elke donderdag om 20.35 bij VTM.