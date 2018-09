Tentjes die na festivals achtergelaten worden op de camping, het is geen pretje voor de vuilniskar én voor het milieu. Staf en Mathias vinden dat het tijd is om hier iets aan te doen en ze besluiten om een luchtballon te maken van de gedumpte tentjes. Of ze er ook echt mee van de grond gaan, dat ontdek je vanavond om 20.35!