We ontdekken dat tandenborstels gevoelens hebben en elkaar heel graag kusjes geven. Want als je twee tandenborstels in elkaar haakt, kunnen ze tot wel vijf kilo omhoog tillen. Als twee tandenborstels vijf kilo omhoog kunnen houden, dan moeten vijftig tandenborstels Mathias toch omhoog kunnen houden? Tijd voor een test!