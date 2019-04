Iedereen kent wel zo iemand: een man of vrouw die kan eten wat hij of zij wil, zonder dat er ook maar een grammetje bij komt. Hoeveel stukken taart of hamburgers ze ook naar binnen spelen. Hoe komt het dat sommige mensen mogen eten wat ze willen en toch mager blijven? Hebben ze gewoon goede genen? Of een snel metabolisme? Of is er toch meer aan de hand? We volgen zo’n twee slanke mensen een hele week om eens te kijken wat hun geheim is: “the truth about slim people”.