Welkom in Limburg waar politiezone CARMA zich maandenlang zelf laat schaduwen. Door camera’s. Zowel bij de kleine interventies van alledag als bij spectaculaire achtervolgingen aan de grens met Nederland of invallen met getrokken wapens in een enorme wietplantage. Helden van Hier is er altijd bij. Waar de camera voor de veiligheid moet stoppen, gaan de bodycams van de agenten verder. Nóg dichter bij de actie.