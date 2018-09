Toen deze oude man geluid hoorde in de woning naast hem, ging hij snel een kijkje nemen. Hij kwam oog in oog te staan met enkele dieven en die duwden hem tegen de muur. De interventiepolitie is snel ter plaatse en echt onder de indruk van de man als ze horen dat hij nog achter de dieven aan wou lopen als hij een stang had gehad.