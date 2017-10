Een jongeman is vermoedelijk in slaap gevallen achter het stuur en frontaal op een vrachtwagen gebotst. Bij aankomst van het MUG-team is de man bij bewustzijn. Toch maakt de arts zich zorgen over zijn toestand. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gevlogen, waar hij getroost wordt door zijn drie weken oude dochtertje.