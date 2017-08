Piloot zijn, en vanuit de lucht mensen redden. Verpleegkundigen en artsen die onder zware druk het verschil tussen leven en dood maken. Zij werken samen in het enige MUG-helikopterteam in Vlaanderen. Een hondenbeet, hartfalen of verkeersongeval, de MUG-helikopter met de hulpverleners landt op plaatsen waar het vaak niet makkelijk landen is. Helden van Hier: In de Lucht is belevingstelevisie van de puurste soort. Ervaar de spanning en adrenaline door de ogen van de piloten, dokters en verplegers.