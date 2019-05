Wat doe je als je een brief met een doodshoofd op toegestuurd krijgt? De secretaresses van dit bedrijf hadden er geen erg in en openden de enveloppe, maar tot hun verbazing zat er wit poeder in de brief. Ze besloten om meteen de Brandweer Zone Antwerpen op te bellen.

