Een nachtelijke interventie stuurt de Brandweer Zone Antwerpen naar een elektrische wagen die zorgwekkend hard aan het roken is. Al snel vliegt de wagen volledig in brand. Ze krijgen hem geblust en hij wordt getakeld, maar 8 uur later blijkt hij opnieuw in lichterlaaie te staan. Krijgen ze de auto nog gered?

