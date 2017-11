"Ik heb een allergie op mijn lever"

Helden van Hier: Door het Vuur is terug. In het derde seizoen werpt de reportagereeks opnieuw een blik achter de schermen van één van de gevaarlijkste beroepen ter wereld: dat van brandweerman. Meer dan 400 brandweermannen waaronder officieren, duikers, klimmers en ambulanciers waken over de veiligheid van Gent en omstreken en staan 24/7 klaar om meteen uit te kunnen rukken. Maar ook het hulpcentrum, waar de eerste noodoproep binnenkomt en de voorposten van de Gentse brandweer zijn van cruciaal belang. Daarom krijgen zij dit seizoen een prominente rol in de reeks. Honderd shiften lang volgt een cameraploeg elke interventie, training en opleiding van de Gentse brandweer. En waar de cameraploeg op afstand moet blijven, nemen de bodycams en helmcamera’s van de brandweerlui het over. Dit is het leven zoals het écht is.