De kinderen in Helden van de Kinderkliniek worden omringd door een heel team van artsen en verpleegkundigen. Die krijgen vaak veel lof, maar soms wordt vergeten dat ook de kinderen en hun ouders een belangrijke rol spelen in het genezingsproces. Daarom kregen alle kinderen uit Helden van de Kinderkliniek zélf een superheldencape van Dokter Karel. In dezelfde kleur en met dezelfde letter K op de rug.