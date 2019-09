Door de wind, door de regen. Ingeborg en Luk Alloo gaan where no man has gone before. Met de cabrio door een werkende carwash. Een watertherapie om de vrouw die nooit boos wordt en altijd perfect zen is, eindelijk eens flink uit haar lood te slagen. Maar Ingeborg blijft haar beheerste zelf. Als ze maar haar jas mag dichthouden tijdens de trage rit langs zwiepende borstels, warme windstoten en vooral vééééél water.