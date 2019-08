De snelste reporter van het land brengt op zijn hele eigen manier een mediadagboek op tv. Wat gebeurt er in bekend Vlaanderen? Wie is waar mee bezig? Wie zegt wat over wie? Luk Alloo houdt Bekende Vlamingen naast een micro ook een spiegel voor en deinst er niet voor terug ze in een heel verrassende situatie te zetten.