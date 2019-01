Telefacts Winter, deze keer vanuit Gstaad, het meest mondaine ski-oord van Zwitserland. Hier komen de grootsten der aarde: royals, miljardairs en wereldsterren. Ze betalen tot 10.000 euro voor een suite voor 1 nacht en vaak zien ze de skipiste niet eens van dichtbij. Hier 400 kilometer verderop, in de Oostenrijkse Alpen, ligt Ischgl. Dat is vooral bekend voor de eindeloze feesten met populaire dj’s, met liters bier en wodka. Welk van de twee oorden u ook kiest, een skivakantie is er allesbehalve gewoontjes.