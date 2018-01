“Geuren, muziek, smaken en kleuren: alles kwam terug. Voor Els en ik een melancholie, voor de kinderen een totaal nieuwe wereld.” - Kürt Rogiers

In 1983 was Kürt Rogiers 12 jaar. Even oud als zijn oudste dochter Lola nu. Als Kürt iets wilde opzoeken, was er de Winkler Prins Encyclopedie. En films, die zag hij op een VHS cassette. Samen met zijn vrouw en dochters is Kürt één van de bv's die een weekend lang leeft zoals toen voor een nieuwe reeks Groeten uit. Het nostalgisch programma vol verrassingen was één van de grote hits van het voorjaar en kreeg zopas een nominatie voor de Gouden Roos, één van de belangrijkste Europese tv-prijzen.