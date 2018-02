Ann bekent dat ze vroeger helemaal niet zo stoer was

1989 was niet alleen het jaar waarin de Berlijnse Muur ten val en VTM van de grond kwam. Het was ook het jaar waarin Kelly Pfaff 12 jaar oud was. Met de Range Rover waarmee de Pfaff's toen over de Vlaamse wegen tuften, rijden Kelly, Sam, dochter Shania en zoon Kenji terug in de tijd. De eerste kennismaking met hun huis-voor-een-weekend roept heel wat herinneringen op. Ook de kledij van toen zorgt voor bizarre taferelen. En wat vinden Shania en Kenji van de tv-programma's die hun ouders in 1989 in de ban hielden en de muziek waar ze naar luisterden? Was vroeger écht alles beter?