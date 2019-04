Op 18 maart ontplofte opnieuw een granaat in Antwerpen, deze keer in de De Pretstraat. Het is de zoveelste aanslag binnen het drugsmilieu. De speurders hebben intussen kunnen achterhalen welke vluchtwagen de daders gebruikt hebben. Die wagen werd na de feiten gevonden. Politie en parket doen nu via FAROEK Live een oproep aan getuigen die de wagen die ochtend van de aanslag hebben gezien. De wagen heeft een opvallend kenmerk.