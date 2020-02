Want wat is nu juist de ideale vakantie? Rusten op het strand of toch liever avontuur in de bergen? Tine Embrechts en Guga Baúl kennen het probleem als geen ander en schieten jou deze zomer te hulp bij het maken van die moeilijke keuze. Schrijf je hier in voor Goed Verlof en wij regelen jouw droomvakantie.