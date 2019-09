Een villawijk in Noord-Limburg vorm het decor voor de nieuwe serie Gina & Chantal. Tine Embrechts speelt de rijke, wat naïeve Gina. Nathalie Meskens kruipt in de huid van haar cynische poetsvrouw Chantal. Samen worden de vrouwen meegesleurd in een mysterie dat een hele villawijk in de ban houdt en dat een flinke impact zal hebben op de levens van beide dames.