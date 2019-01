Een drieste overvaller stormt vlak voor sluitingstijd de Smatch in Zulte binnen. De man heeft een motorhelm aan, maar misschien kan iemand hem toch herkennen. De overval gebeurde in april vorig jaar. In september vorig jaar slaat een overvaller met een motorhelm toe in het Kruidvat in Waregem. De overvaller is vermoedelijk ook de man die in april in Zulte toesloeg. Beide overvallen zijn gefilmd.