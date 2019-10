Geen bijen meer? Zo ziet de supermarkt van de toekomst eruit

De bijen zijn aan het uitsterven en dat is ook dramatisch nieuws voor de mens. 75% van de gewassen zou verdwijnen zonder bestuivers zoals de bij. Het gaat de maatschappij op termijn ook serieus wat geld kosten, want bijen doen voor 135 miljard euro aan onbetaald werk in de voedselindustrie. Wat als er geen bijen meer zouden zijn? Frances toont in Meeuwen (Limburg) hoe de winkel van de toekomst er zou uitzien met nauwelijks groenten en fruit, zonder koeken, koffie en chocolade.