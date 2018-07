‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ Genomineerd Voor Prestigieuze Gouden Roos

Fijn nieuws voor VTM en de makers van ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’, dat eind 2017 op antenne ging: uit meer dan 500 programma’s van meer dan 300 zenders, werd de humoristische show zonet door de European Broadcasting Union (EBU) genomineerd voor een Gouden Roos - in de categorie Comedy. Een prestatie om nu al trots op te zijn, want de awards die de beste internationale televisie- en onlinereeksen bekronen, zijn de meest prestigieuze in Europa. Op donderdag 13 september vindt de 57ste editie van de Gouden Roos plaats en weten we of ‘Ge Hadt Erbij Moeten Zijn’ haar nominatie heeft kunnen verzilveren.

