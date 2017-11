Rik Verheye kwam als 17-jarige ooit terecht in zijn eigen thriller. Een heus crimiverhaal met valse dollars, echte kogels en de soundtrack van Braveheart. “Je had er eigenlijk bij moeten zijn”, steekt Rik van wal. “Ik ga dit verhaal nooit vergeten, omdat het heel absurd is en mijn eerste krantenknipsel ooit heeft opgeleverd. Ik werd namelijk gezocht...” Het verhaal van Rik speelt zich af in Knokke, tijdens zijn jeugd. Ruth Beeckmans krijgt het kapsel van Rik aangemeten, Ben Segers speelt zijn jeugdvriend Niels. Wanneer de twee een buideltasje terugvinden op het strand, loopt de situatie ernstig uit de hand.