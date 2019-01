Nadat ze Owen Shaw en zijn gevolg hebben verslagen, keren Dominic, Brian en de rest van de bende terug naar de VS, waar ze hun oude leven weer oppikken. De zaak Shaw is echter nog lang niet vergeten. Grote broer Deckard Shaw vindt het namelijk zijn plicht om zich wreken op Dominic voor de huidige toestand van zijn broer, die in een coma is beland.