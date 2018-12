Vergeet Facebook en Twitter. Instagram is met 1 miljard gebruikers hét social medium van nu. Van popsterren, politici tot de paus, iedereen heeft er een stem. Het is een parallelle wereld met filters die alles net wat leuker maken. En hoe meer volgers en likes je hebt, hoe meer je er voorstelt. We maken er reclame voor onszelf en voor bedrijven. Posts zijn de nieuwe billboards, likes en volgers de nieuwe valuta. Dit jaar wordt er op Instagram ruim 5 miljard euro uitgegeven aan advertenties. Er is een hele nieuwe industrie ontstaan. Maar hoe werkt die eigenlijk? Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers? Wat gebeurt er achter onze schermpjes? De Nederlandse journalist reist de wereld rond en neemt ons mee naar de verborgen wereld van Instagram en gekochte volgers.