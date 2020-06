19/6: The Hunger Games: Catching Fire

Vrijdag 19 juni, 20.40

Een half jaar na haar overwinning houdt President Snow Katniss nauwlettend in het oog. Ze moet bewijzen dat de dubbele overwinning met Peeta een gevolg was van hun ondoorgrondelijke liefde voor elkaar en dat het geen opgezet spel was. De president is echter nog niet klaar met haar en de 75ste Spelen zullen Katniss' leven voor altijd veranderen. Zeker omdat ze als overwinnaar van de Spelen afscheid moet nemen van haar familie en vrienden.

REGIE

Francis Lawrence

ACTEURS

Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Josh Hutcherson (Peeta Mellark), Liam Hemsworth (Gale Hawthorne), Woody Harrelson (Haymitch Abernathy), Jack Quaid (Marvel)