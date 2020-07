04/07: Christopher Robin

Zaterdag 4 juli, 20.30

Christopher Robin, het jongetje uit de Winnie de Poeh-verhalen, is opgegroeid tot een verantwoordelijke man die zich op zijn werk en zijn gezin richt. Door de jaren heen is hij zijn verbeelding kwijtgeraakt, maar dan duikt zijn oude vriend Winnie de Poeh terug op. Deze wil hem weer in contact brengen met de kinderjaren en de warm gekoesterde herinneringen van de man.

REGIE

Marc Forster

ACTEURS

Ewan McGregor (Christopher Robin), Hayley Atwell (Evelyn Robin), Jim Cummings (Poeh/Teigetje), Bronte Carmichael (Madeline Robin), Brad Garrett (Iejoor)