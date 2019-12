Filmtopper: The Greatest Showman

New York tijdens de jaren 1870. Ondernemer Phineas Taylor Barnum is op zoek naar een manier om geld te verdienen en zijn gezin een beter leven te geven. Hij komt op het idee om een circus op te richten. Hoewel zijn voorstellingen bijzonder worden gesmaakt door het publiek, krijgt hij van de pers heel wat kritiek te slikken. Om het imago van zijn shows op te poetsen, besluit hij in zee te gaan met de jonge en invloedrijke dramaturg Philip Carlyle. Een goede beslissing, want zijn shows worden al snel ook in het buitenland beroemd. Tijdens een bezoek aan Engeland maakt Barnum kennis met de knappe zangeres Jenny Lind. Hij besluit haar onder zijn vleugels te nemen.