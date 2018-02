Shouldersurfers: Moerbeke-Waas

FAROEK is het opsporingsprogramma van VTM. In samenwerking met het gerecht en de politiediensten gaat presentator Faroek Özgünes op zoek naar daders van misdrijven, naar vermiste personen of naar getuigen. Hij doet daarbij een beroep op de kijker.

Dankzij een schat aan exclusieve camerabewakingsbeelden, gedetailleerde beschrijvingen van daders en reconstructies van misdrijven, krijgt het publiek de kans om mee misdrijven op te lossen en daders te ontmaskeren. We besteden ook aandacht aan de modus operandi van bepaalde bendes of aan nieuwe misdaadfenomenen om mensen te waarschuwen. En we blikken terug op zaken die mede dankzij tips van de kijkers zijn opgelost.

Heb jij een tip? Bel naar het gratis nummer van de politie 0800/30 300 of mail naar opsporingen@police.belgium.eu

Heb jij een vraag of een verhaal? Mail naar faroek@vtm.be