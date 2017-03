Nominatie FAROEK voor Belfius Persprijs

VTM-journalisten Faroek Özgünes en An Berger zijn genomineerd voor de Belfius Persprijs 2016, in de categorie “Televisiepers”, voor hun reportage rond Salah Abdeslam van vorig jaar.

De Belfiusprijs is één van de belangrijkste persprijzen in ons land. Samen onderzochten Berger en Özgünes voor het programma FAROEK de rol van Salah Abdeslam bij de aanslagen van 13 november in Parijs een jaar geleden en die van 22 maart in ons land. Die rol bleek veel groter dan hij zelf tot dan toe laat uitschijnen. Door alle puzzelstukken bij elkaar te leggen toonden Berger en Özgünes hoe Salah Abdeslam minstens 10 IS-strijders ons land binnensmokkelde. Zes daarvan waren betrokken bij de aanslagen in Parijs, vier bij die in Brussel en Zaventem. De reportage werd uitgezonden in FAROEK op 13 november 2016, exact 1 jaar na de terreuraanslagen in Parijs, bij VTM.

Op 31 mei wordt de winnaars van de Belfius persprijzen bekend gemaakt.