Integraal: Extra FAROEK Bende van Nijvel

In de extra uitzending van FAROEK reconstrueren we de laatste bloedige overval van de Bende van Nijvel. In en rond de Delhaize van Aalst werden 32 jaar geleden acht mensen gedood. Sinds enkele dagen is het onderzoek in een stroomversnelling geraakt.

De reportage is zeven jaar geleden gemaakt in samenwerking met politie en parket. Op dat moment was de informatie die we nu hebben over 'De Reus' nog niet bekend. Door deze reportage te tonen, willen we u laten zien tot welke gruwelijke daden de bende in staat was en waarom deze misdaden zeker niet onopgelost mogen blijven.