Zo verliep de eerste draaidag van Ian Thomas

Familie verwelkomt binnenkort nieuw, jong bloed. Zanger en acteur Ian Thomas vervoegt de cast als Elias Van Wilder, een vlotte ingenieur die vooral de vrouwen zal weten te charmeren. Elias, het personage van Ian, maakt nog dit voorjaar zijn intrede in Familie. Hij neemt zijn intrek in het huis van Stefanie (Jasmijn Van Hoof) en vult daar de lege kamer van Evy (Marianne Devriese). Bij de dames valt de knappe ingenieur meteen in de smaak, het enthousiasme van Guido (Vincent Banic) en Quinten (Maxime De Winne) is echter ver te zoeken. Elias windt er geen doekjes om en richt zijn pijlen vooral op Stefanie. Gaat zij in op zijn avances of niet?