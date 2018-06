Zjef probeert Quinten naar de AA te krijgen

Na de spannende Jacht op Emma en Guido vorig jaar zal Familie deze zomer ook doorlopen met een webreeks. Deze keer geen spanning, maar een flinke dosis pure feelgood. Vanaf vrijdag 29 juni 2018, meteen na de seizoensfinale van Familie, nodigt Zjef iedereen uit om zijn roadtrip te volgen in Tour De Zjef. Een trip waarin liefde, romantiek en warme familiebanden centraal staan.

In Tour De Zjef trekt het personage Zjef er deze zomer op uit. En dat doet hij niet alleen. Hij laat zich vergezellen door zijn grote liefde Rudi, met wie hij vorig jaar in het huwelijksbootje stapte. Ook Bob De Moor, die in Familie te zien is als Zjefs vader Pierre, vertolkt een gastrol. En dan is er nog de verrassende verschijning van Reinhilde Decleir, die voor het eerst een gastrol in de reeks vertolkt. Tour De Zjef telt 35 korte afleveringen, die de hele zomer lang om 20.00 uur online te bekijken zijn. De reeks gaat na de seizoensfinale op vrijdag 29 juni 2018 meteen van start met een dubbelaflevering.