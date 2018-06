Ayo wil naar Engeland om opnieuw bij zijn familie te zijn, maar dat is niet zo gemakkelijk omdat de politie hem zoekt. Stefanie vraagt aan enkele van haar vrienden of ze Ayo niet naar Engeland willen brengen in de koffer van hun auto. Maar daar wil liever niemand op ingaan. Uiteindelijk besluiten ze om een mensensmokkelaar te betalen zodat Ayo naar Engeland kan in de laadbak van een vrachtwagen.