Alex zocht vanavond haar bazin Florianne op om haar schulden af te betalen en zo definitief een streep te trekken onder haar verleden als luxe-escorte. Die confrontatie mondde echter uit in een drama. Alex tuimelde van het balkon en stierf in de armen van haar liefde Cédric. Wat is er gebeurd en wie of wat is verantwoordelijk voor haar dood?