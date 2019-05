Toots Vanderstukken samen met papa Roel in Familie

Zo vader, zo zoon geldt op maandag 27 mei in Familie. Dan duikt er met Rikske immers een verrassend nieuw gastpersonage op in de reeks, dat gespeeld wordt door Toots Vanderstukken (8). Toots treedt zo in de voetsporen van zijn papa Roel en staat voor het eerst samen met hem op de set. Naast Toots maakt ook nieuwkomer Christophe Stienlet zijn opwachting in Familie. Hij speelt Johan, de papa van Rikske en een collega van Robyn (Jits Van Belle). Met de komst van Johan en Rikske wordt in Familie een nieuwe verhaallijn aangesneden. Johan is een alleenstaande papa die het financieel niet breed heeft en worstelt met de gezondheidsproblemen van zijn zoon. Rikske heeft namelijk de ziekte van Duchenne, een erfelijke ziekte die de spieren aantast en verzwakt. Daardoor is de jongen in een rolstoel beland. Het is Robyn die zich om hun lot bekommert.

“Samen met je zoon op de set, het is toch iets speciaals”, vertelt Roel. “Bij de repetities van onze eerste scène had ik het vooral zelf moeilijk om naar mijn personage Benny te schakelen. Ik betrapte mezelf erop voortdurend Toots in de gaten te houden... dat was dus eerder de trotse papa die naar boven kwam. Hij doet het schitterend, erg plichtbewust en gefocust. Momenten om te koesteren!” Toots Vanderstukken is met de rol van Rikske aan zijn tweede tv-rol toe, nadat hij eerder dit jaar te zien was in De Luizenmoeder. Hij draaide de afgelopen weken heel wat scènes samen met zijn papa Roel. Het resultaat daarvan is vanaf maandag 27 mei te zien in Familie.