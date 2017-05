Stefanie keert terug naar haar 'Familie'

Dinsdag 16 mei 2017 wordt een onvergetelijke dag voor de familie Coppens in Familie. Patrick (Ludo Hellinx) viert zijn verjaardag en er duikt een onverwachte gast op om hem te feliciteren. Kleindochter Stefanie keert na een jaar terug uit Nieuw-Zeeland en sluit Patrick en haar vader Benny (Roel Vanderstukken) terug in de armen. Met haar is ook actrice Jasmijn Van Hoof voor het eerst sinds maart 2016 terug op het scherm te zien, nadat ze een jaar lang op wereldreis ging.

“Ik ben super blij om terug te zijn”, vertelt Jasmijn. “Een jaar is lang, maar er is gelukkig weinig veranderd op de set. In de verhaallijnen daarentegen is er bijzonder veel gebeurd de voorbije maanden. Veel nieuwe personages en verrassende wendingen. Het heeft even geduurd vooraleer ik volledig was bijgebeend. Gelukkig heeft Stefanie haar vader Benny en ‘vake’ Patrick nog (lacht). Bij haar terugkeer zal wel snel blijken dat ze iets met zich meedraagt, waar ze niet meteen over wil praten. Op termijn zal Stefanie zo in een spannende en zelfs enge situatie terechtkomen. Er staat haar nog heel wat te wachten!”

Even zag het er naar uit dat Stefanie bij haar moeder Liesbeth zou blijven in Amsterdam. In de aflevering van vrijdagavond daagde ze onverwacht niet op op het verrassingsfeest dat Benny en Patrick voor haar thuiskomst organiseerden. Wanneer Stefanie dinsdag dan toch opduikt, wordt het voor Benny en co meteen duidelijk: deze keer is ze van plan om te blijven. Al lijkt haar reis wel enkele sporen te hebben nagelaten…