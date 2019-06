In Spoorloos maken we kennis met de jonge Lars en Veronique. Een belangrijke gebeurtenis gooit hun hele leven om en plaatst hen voor een spannende zoektocht vol verrassende wendingen en ontluikende romantiek. Tijdens een warme zomerdag verlies Lars zijn hond Toby even uit het oog. Elke weekdag om 12.00 komt er een nieuwe aflevering online hier op vtm.be.