Nog zeker genoeg afleveringen tot en met 24 april van Familie

Uitzendingen van Familie voorlopig verzekerd t.e.m. 24 april

Het coronavirus woedt door het hele land en dat laat zich ook voelen voor de opnames van Familie. Door de verstrengde maatregelen en om de gezondheid van de cast en crew te beschermen, werden de opnames sinds maandag 16 maart voor onbepaalde tijd opgeschort. Initieel leken de uitzendingen van de dagelijkse serie te kunnen doorlopen tot 17 april, maar die periode kan voorlopig al met een week verlengd worden, tot en met vrijdag 24 april. De voorbije dagen is gebleken dat er extra afleveringen in veilige omstandigheden kunnen gemonteerd worden.

Maarten Janssen, channelmanager VTM: “De voorbije dagen bleven we de situatie samen met de makers van Familie onder de loep nemen en zijn we blijven puzzelen. Voorlopig kunnen we de afleveringen van Familie al zeker garanderen tot vrijdag 24 april. Dat is natuurlijk fijn nieuws voor de vele honderdduizenden kijkers, die dagelijks trouw op Familie afstemmen. Uiteraard blijft de gezondheid van de cast en de crew altijd voorop staan. We nemen dus ook de komende tijd geen enkel risico en houden ons zo lang als nodig aan de opgelegde maatregelen. We blijven de situatie de komende tijd nauw opvolgen en verder evalueren.”

“Toen de verstrengde maatregelen tegen het coronavirus werden afgekondigd hebben we snel moeten reageren”, vult creative producer Wim Feyaerts aan. “Uit de eerste berekeningen bleek dat we zeker tot 17 april konden blijven uitzenden. Mits wat kleine aanpassingen in onze montage kunnen we die periode voorlopig al zeker met een week verlengen. Die beslissing is trouwens genomen in overleg met de collega’s van Thuis, want ook zij kunnen verder uitzenden tot 24 april.”

Hoe lang de opnames van Familie nog stil zullen liggen en wat er met de uitzendingen na 24 april zal gebeuren, valt op dit moment moeilijk te voorspellen en hangt af van hoe de situatie zich de komende dagen en weken verder ontplooit.