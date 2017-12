Nieuw gezicht voor Cédric Van de Caveye in Familie

Vanaf maandag 4 december 2017 duikt er een nieuw gezicht op in Familie. De 19-jarige Yanni Bourguignon uit Wolvertem geeft vanaf dan gestalte aan Cédric Van de Caveye. Yanni volgt zo Bas Van Weert op, die zelf besloot om uit de reeks te stappen en zich op zijn studies aan het conservatorium te focussen.

Acteren zit Yanni in het bloed. Hij was jaren lid van een amateurvereniging en vertolkte vorig jaar naast Mark Tijsmans één van de hoofdrollen in de musical Footloose. De rol van Cédric is zijn eerste grote tv-rol. “Het voelt geweldig om in de huid van Cédric te mogen kruipen”, zegt Yanni. “Ik merk dat ik toch wel wat gemeen heb met mijn personage. Ook het samenwerken met o.a. Sandrine André en Peter Bulckaen is van onschatbare waarde, het zijn toppers in hun vak. Voor de kijkers zal het even wennen zijn aan het nieuwe gezicht van Cédric, daar heb ik alle begrip voor. Ik zal alvast mijn uiterste best doen om mijn eigen invulling aan het personage te geven.

Yanni Bourguignon maakt zijn intrede als nieuwe Cédric aan de zijde van Sarah-Lynn Clerckx, die zijn nichtje Louise speelt. Hij biedt haar een troostende schouder, nu ze zich niet meer op school durft te vertonen na een geval van sexting.