Niels Destadsbader zingt nieuwe Familie-generiek

NIEUWE SONG VAN DE HAND VAN NIELS & WIELS VANAF 4 NOVEMBER OP HET SCHERM

De aandachtige voorbijganger kon het vorige week al opmerken in het Antwerpse straatbeeld: een deel van de Familie-cast verzamelde er voor de opnames van een splinternieuwe generiek. Die nieuwe beginsong wordt ingezongen door Niels Destadsbader, die het nummer ook samen met Miguel Wiels schreef. Het resultaat is een catchy, Nederlandstalige song die heel snel in de hoofden van de Familie-kijkers zal blijven hangen. Voor Niels zelf was het alvast een bijzondere ervaring om meer dan 10 jaar na zijn acteerdebuut in Familie opnieuw zijn stempel op de reeks te drukken.

“Weinigen zullen dat nog weten, maar in 2008 maakte ik zélf deel uit van de bekendste ‘Familie’ vanVlaanderen”, vertelt Niels Destadsbader trots. “Ik speelde toen Pim. Mijn eerste grote vuurdoop op tv was dat. Nu, 11 jaar later, ben ik dus een beetje terug. Niet meer te zien, maar wel elke dag te horen. Mijn oma kijkt áltijd, zij gaat hier sowieso mee uitpakken bij haar vriendinnen in het rusthuis (lacht).”

“Zo’n 800.000 mensen zullen elke dag van de week ons liedje horen passeren wanneer Familie begint. Da’s toch iets om fier op te zijn?”, vult Miguel Wiels aan. “Of ik elk dag ga meezingen? Dat laat ik liever aan Niels over, anders krijg ik problemen met míjn familie in Beervelde.”

Bij een nieuwe generieksong horen natuurlijk ook nieuwe beelden. Die richten opnieuw alle aandacht op de acteurs en hun personages. “Met cinematografische close-ups en een nieuwe straffe song van Niels Destadsbader en Miguel Wiels is deze generiek weer helemaal up to date”, aldus creative producer Wim Feyaerts. “De personages worden voorgesteld in hun alledaagse omgeving en kijken plots in de lens. Zo trekken ze de kijker mee in het verhaal en connecteren ze met het publiek.” Hoe de generiek er precies zal uitzien blijft nog even een goed bewaard geheim. De nieuwe intro is meteen na de herfstvakantie, vanaf maandag 4 november, voor het eerst in Familie te zien.