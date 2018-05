Mist Benny Patrick?

In de loop van volgend seizoen krijgen de Familie-kijkers een verrassing van formaat voorgeschoteld. Marie-Rose De Putter keert terug uit Frankrijk en wordt herenigd met de familie. De terugkeer kadert in een nieuwe verhaallijn rond een ingrijpende gebeurtenis binnen de familie, waardoor Marie-Rose zich genoodzaakt voelt om terug te keren. Een verhaal waarvoor Martine Jonckheere 3 jaar na haar vertrek terugkeert naar de set in Boortmeerbeek.

“Het telefoontje van de makers kwam als een verrassing van formaat”, zegt Martine. “Natuurlijk ben ik niet over één nacht ijs gegaan. Het voorstel moest even bezinken, maar ik was wel meteen geënthousiasmeerd. De verhaallijn is er één waar veel vlees aan zit. De terugkeer van Marie-Rose is in eerste instantie tijdelijk, maar in een soap kan er natuurlijk veel gebeuren. Het vertrouwen is er alleszins, het gevoel zit goed en ik kijk er alvast naar uit.”

