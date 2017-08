Mathias of Lars: voor wie kiest Véronique?

Volgt Véronique haar verstand of luistert ze naar haar hart? De Familie-kijkers hebben er 2 maanden lang over kunnen speculeren. Op maandag 28 augustus zetten de fans zich maar beter schrap voor een erg meeslepende start van het nieuwe seizoen. En dat in een extra lange dubbelaflevering.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen start waar de seizoensfinale is geëindigd. “En die aflevering is naar mijn mening zelfs nóg sterker dan de seizoensfinale”, kondigde Kürt Rogiers al aan. De fans krijgen meteen antwoorden op de 5 voornaamste ‘cliffhangers’ waarmee ze de zomer in gingen.