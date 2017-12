Loft Lars: aflevering 4

Wanneer Lars wakker wordt naast Marthe, een vrouw die hij de dag ervoor heeft leren kennen, blijken er enkele zaken niet te kloppen. Het licht en de stopcontacten werken niet, de verwarming werkt dan weer wel, hun telefoons hebben een platte batterij en ook de lift doet raar. Steeds vaker gebeuren er mysterieuze en onverklaarbare zaken. Al snel heeft Lars door dat hij en Marthe gegijzeld worden. Ze zitten vast en kunnen geen kant uit. Zal Lars erin slagen hen te bevrijden? Wie is de gijzelaar en wat is zijn of haar motief? Houdt de dader het bij een psychologisch spelletje of gaat hij of zij geweld gebruiken om zich te wreken? Dit alles levert een korte maar krachtige psychologische thriller op.